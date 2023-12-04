تُفتتح مساء على مسرح نهاد صليحة فعاليات "ليلة رقص معاصر" في نسختها الثامنة، والتي تستمر حتى 16 ديسمبر الجاري القاهرة ما بين القاهرة والاسكندرية.

تبدأ ليلة رقص معاصر أول عروضها بعرض "برقع الحيا" من تصميم وإخراج شيرين حجازي لفرقة عوالم خفية، حيث يرفع الستارفي تمام الثامنة. وتتضمن فعاليات أيضا 6 عروض وأفلام رقص معاصر لـ 6 مصممي حركة مصريين ودوليين ضمن برنامج الاقامات الفنية الذي يتم تنظمه من خلال "ليلة رقص معاصر" على مدار شهر ونصف بالقاهرة، بالاضافة الى مشروعات مصممي الحركة المبتدئين.

يضم برنامج عروض الإقامات الفنية مجموعتين عروض، المجموعة الأولى تتضمن عروضا "في يوم و ليلة" من تصميم و إخراج نرمين حبيب، "هل أنت" من إخراج ريبيكا نوروود، كما تستضيف الفاعلية عرض "لماذا لا تقول أي شىء" من تصميم و إخراج إليا جيلين، حيث تقدم العروض أيام 5 ، 7 ديسمبر 2024، أما البرنامج الثاني للعروض فيتضمن فيلم الرقص "ما - المساحة بينهما" من تصوير واخراج ومونتاج ميكائيل موريسينز، وعرض "قبل حلول الليل" من تصميم وإخراج دانيلا ديليرسي، وعرض "تحت رجلينا" من تصميم وإخراج سمير ميكرش وإليا جيلين، وذلك في الثامنة مساء يومي 6،8 ديسمبر.

أما مشروعات الراقصين المبتدئين، والتي تقدم مقطع من مشروعات عروض تحت التطوير يعرض لمجموعة الفنانين والفاعلين الثقافيين، فتقام في الثامنة مساء يومي 12، 13 ديسمبر الجاري بمسرح المعهد الفرنسي وتختتم به فعاليات ليلة رقص معاصر بالقاهرة، تتضمن مشروع "حلقة" من تصميم وإخراج شيماء فوزي، مشروع "الذاتية" من تصميم وإخراج نادين سلامة، ومشروع "ريترو - هذيان مؤقت" من تصميم وإخراج أحمد غريب.

أما بالإسكندرية فتقدم عروض برنامج الاقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية أيام 15، 16 من ديسمبر الجاري بمسرح المكتبة.