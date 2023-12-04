130 مواطنا تركيا يعبرون مع ذويهم من غزة إلى مصر

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عبور 130 مواطنا تركيا مع ذويهم من قطاع غزة إلى مصر .

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، إنه من المنتظر وصولهم إلى تركيا اليوم.

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة مصرية قطرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.