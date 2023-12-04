مدرب سوار: خبرات الزمالك أحبطتني

يرى الجزائري عدة بن عمار، المدير الفني لفريق سوار الغيني، أن خبرة الزمالك حسمت مواجهة الفريقين في الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن المباراة سببت له الإحباط.

الزمالك حقق الفوز على فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وقال عدة بن عمار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أنا محبط، في الشوط الأول لم يتم تنفيذ تعليماتي، وخبرة الزمالك الإفريقية كبيرة.. ولكن رغم الإحباط سنعالج الأخطاء».

وأضاف: «الانفعالات سيطرت على لاعبي الفريق لقلة خبرتهم، فهم صغار السن.. لم نهدد مرمى الزمالك بسبب الإرهاق وبكل تأكيد خبرات الزمالك أحبطتني».

وتابع: «خوض المباراة في القاهرة أمر واقع، لأننا نعاني أزمة مالية، إضافة لملعبنا الذي لا يوافق شروط الكاف».

وأتم: «الزمالك كان أقوى، رغم أنني تحدثت مع اللاعبين كثيرا عن نقاط القوة والضعف».

الزمالك رفع رصيده للنقطة 6، في صدارة المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، بفارق 3 نقاط أمام كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي، فيما بقي سوار بدون رصيد في المركز الأخير.