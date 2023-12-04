ارتفاع سعر البتكوين لأكثر من 42 ألف دولار

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 42 ألف دولار للوحدة في ظل تزايد المضاربات على العملات الرقمية مما أدى إلى ارتفاع سعر البتكوين بأكثر من 150% خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة رقمية في العالم ارتفعت قيمتها بحلول الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت لندن اليوم الاثنين بنسبة 1ر6% لتصل إلى 42114 دولارا للوحدة الواحدة، مشيرة إلى أن أخر مرة وصلت فيها البتكوين إلى هذه المستويات كانت في أبريل 2022، قبل انهيار عملة تيرا يو.إس.دي مما أدى انهيار سوق الأصول الرقمية البالغة قيمتها تريليوني دولار.

وارتفعت اليوم أيضا العملات الرقمية الأصغر مثل إيثر ودوجكوين. كما ارتفع سعر البتكوين كاش بنسبة 11% وارتفع مؤشر أكبر 100 عملة رقمية بأكثر من 5% اليوم. كما جاء ارتفاع سعر العملات الرقمية في الوقت الذي تباين فيه أداء أسواق الأسهم، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وهونج كونج.

وهناك اقتناع كبير بين المستثمرين بأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أنجز مهمته ولن يرفع أسعار الفائدة مجددا مع تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، لتتجه الأنظار نحو تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.