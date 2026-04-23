أمريكا: وفاة الفتاة هيرنانديز المتهم بقتلها المغني دي 4 في دي متأثرة بجروح نافذة

توفيت سيليست ريفاس هيرنانديز، الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، المتهم بقتلها المغني "دي 4 في دي"، متأثرة بجروح نافذة، وفقا لما جاء في تقرير تشريح جثتها.

وخلص التقرير الصادر عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس، الذي ظل محجوبا عن النشر لعدة أشهر، إلى أن وفاتها كانت جريمة قتل.

وكان قاض قد أمر في نوفمبر الماضي بمنع نشر التقرير بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، وذلك بعد العثور على جثة الفتاة ممزقة الأوصال ومتحللة في سبتمبر داخل حقيبتين في صندوق سيارة من طراز تسلا كانت متوقفة في حي هوليوود هيلز. لكن المدعين وافقوا هذا الأسبوع على السماح بنشر التقرير.

ووُجهت إلى المغني الشاب لموسيقى البوب البديلة "دي 4 في دي"، البالغ من العمر 21 عاما واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، تهمة القتل يوم الاثنين الماضي.

ودفع المغني ببراءته من تهمة القتل من الدرجة الأولى، وارتكاب أفعال فاضحة ومخلة مع فتاة دون سن 14 عاما، وتقطيع وتشويه جثة.

وقال المدعون، إنه قتل الفتاة لأنها هددته بالإبلاغ عن العلاقة الجنسية التي بدأت عندما كانت في سن 13 عاما، وأنه خشي أن يؤدي ذلك إلى تدمير مسيرته المهنية الصاعدة.