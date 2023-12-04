صحف عالمية تشيد بالأبحاث المبتكرة لعالم بكلية العلوم في جامعة طنطا

أشادت صحيفة ABNewswire البريطانية، وعدد من الصحف العالمية، بالأبحاث المبتكرة للدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة طنطا، والمتواجد في مهمة علمية بمعهد الطاقة الحيوية بجامعة جيانسو بالصين، في استخدام ميكروبات أمعاء النمل الأبيض لتفكيك وإزالة السموم من مياه الصرف الصحي لصبغ المنسوجات بما يفتح آفاقًا جديدة للممارسات الصناعية المستدامة.

وتناولت مجلة NEW SCIENTIST البريطانية حديثا، دراسة قام بها الدكتور سامح سمير حول تحويل نفايات الخشب إلى وقود حيوي، ويقدم البحث اتحادًا بكتيريًا جديدًا من النمل الأبيض قادرًا على تحليل المركبات السامة في الخشب مع تعزيز إنتاج الميثان، ويعد ذلك إنجازا كبيرا في تكنولوجيا الوقود الحيوي، كما تناولت مجلة التكنولوجيا الحيوية للوقود الحيوي، جانبًا آخر من أبحاثه حول الخمائر الزيتية المستخرجة من أمعاء النمل الأبيض.

جدير بالذكر أن الدكتور سامح سمير علي، ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد.