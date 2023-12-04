تواصل محافظة الوادي الجديد، الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجاري، على مستوى اللجان الانتخاببة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، استعداد وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية، وذلك على مستوى القطاعات التنفيذية المعنية، مشيرا إلى تفقد رؤساء المراكز للمقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها.



وأشار الزملوط، إلى وضع خطة لتوفير الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، تيسيرا على الناخبين وأعضاء اللجان، وتوفير وسائل انتقال لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وغرف فرعية على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.



من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، بجانب تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وتكليف طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافي؛ للمتابعة في حال حدوث أي طارئ للقائمين على اللجان أو الناخبين.



وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية للانتخابات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة، والتنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية.