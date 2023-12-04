أكّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أنه جرى نقل قوات خاصة من مواقعها في غلاف غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية).

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، زعم هاجاري أنهم لم يتم إخفاء شيء عن كل ما يتعلق بهجمات السابع من أكتوبر الماضي سواء من ناحية الاستخبارات أو من ناحية العمليات أو على صعيد نشر القوات.

وأكّد أنه سيتم إجراء تحقيق معمق فيما يخص نقل القوات، موضحا أنّهم على قناعة بأن الجمهور مهتم بمعرفة تفاصيل هذا الأمر.

ولفت إلى أن نشر القوات يقوم على أساس أن تؤدي هذه القوات عملها، متحدثا عن أنّ هذا الأمر لم يتغير قبل السابع من أكتوبر.

ونوه بأن وضع قوات جديدة في هذه المنطقة أمرٌ يتعلق برئاسة الأركان بناء على تقييم الأوضاع.

وأفاد بتحديد أماكن القوات بنهاية كل أسبوع، وفقا للتقييمات التي تحدِّد كيفية نشر هذه القوات.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.