ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الضغوط الإسرائيلية على حركة حماس تتزايد إلى درجة قد تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع الحركة ممكنا".

وقال خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل: "بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة، هناك فرصة حقيقية هذه المرة أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن (الأسرى)".

في شأن آخر، قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت عملية تطهير في قوات الجيش من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدأ يطهر الجيش من المنتقدين، مدللة على ذلك بإلغاء استدعاء للخدمة الاحتياطية أرسل إلى إيال نافيه، وهو أحد مؤسسي حركة "إخوان وأخوات في السلاح"، فضلا عن كونه أحد أكثر الأشخاص ارتباطا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة.