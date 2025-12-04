مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بزراعي المنيا

لقي مواطن مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بالطريق الزراعي السريع، أمام كمين ملاطية بمركز مغاغة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيقات.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث للشمال، يتضمن بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي، بحري كمين الصفا، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والمعاينة، تبين من التحريات وقوع حادث تصادم مباشر بين السيارة الميكروباص والسيارة الربع نقل، ما أدى إلى مصرع شخص في الحال، وإصابة 11 آخرين بإصابات تنوعت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.