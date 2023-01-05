اليمن والولايات المتحدة يبحثان آخر المستجدات ومساعي إحياء مسار السلام

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للامن والسلم الدوليين .

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس ، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) .

وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الاقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.