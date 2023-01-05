أستراليا تتجه لاستثمارات كبيرة في مجال الدفاع والحصول على أنظمة هيمارس الصاروخية

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس، أنها ستنفق أكثر من مليار دولار أسترالي (681 مليون دولار أمريكي) على صواريخ بحرية وأنظمة صاروخية متنقلة جديدة نشرها الجيش الأوكراني مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، إنها ستحصل على نظام هيمارس الصاروخي المدفعي عالي الحركة الذي نشرته أوكرانيا على مدار الأشهر الأخيرة في التصدي للغزو الروسي، ليدخل الخدمة بحلول 2026 – 2027.

وجاء في بيان مشترك لوزير الدفاع ريتشارد مارلز، ووزير صناعة الدفاع بات كونروي: "يبلغ مدى قذائف هيمارس ما يصل إلى 300 كيلومتر، ومن المتوقع أن يزداد هذا المدى عبر التقدم التكنولوجي".

وأفاد البيان بأن وزارة الدفاع وقعت أيضا عقدا مع شركة الدفاع النرويجية كونجسبرج للحصول على صاروخ الضربة البحرية (إن أس إم) المقرر أن يحل محل صارخ هاربون المضاد للسفن، على متن مدمرات هوبارت كلاس والفرقاطات أنزاك كلاس بداية من عام 2-24.

وقال مارلز، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء الأسترالي: "سوف يعطي صاروخ الضربة البحرية وقاذفات هيمارس قوة الدفاع لدينا القدرة على ردع الصراع وحماية مصالحنا".