تايوان تحتجز ضباط عسكريين للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين

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احتجزت تايوان ثلاثة ضباط في الخدمة وضابط متقاعد بالقوات الجوية للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايبيه، في قضية تلمح لمدى تجسس بكين على جارتها الأصغر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الضابط السابق ترك الجيش في 2013 وبدأ في تأسيس أعمال في الصين، حيث تم تجنيده لتشكيل مجموعة تجسس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء، إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أنه جند ستة ضباط وتلقى مبالغ تتراوح ما بين 200 ألف دولار تايواني جديد (6510 دولار أمريكي) و700 ألف دولار تايواني جديد عبر شركة وهمية.

وتم احتجاز الضابط السابق وثلاثة ضباط بالخدمة في القوات الجوية والبحرية في مدينة كاوهسيونج جنوبي البلاد، فيما تم إخلاء سبيل ثلاثة ضباط آخرين بالخدمة بكفالة.

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وهددت بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي ولطالما اعتبرت نفسها مستقلة.

وانتقدت الصين بشدة زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس العام الماضي.

كما احتجت على زيارة مجموعة من ستة مشرعين ألمان إلى تايوان في أكتوبر في نفس العام.