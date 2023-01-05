 رئيس الفلبين يعتزم زيارة اليابان منتصف فبراير المقبل - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

رئيس الفلبين يعتزم زيارة اليابان منتصف فبراير المقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 9:44 ص

يعتزم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، زيارة اليابان، في الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل؛ لمناقشة قضايا الأمن الاقتصادي والإقليمي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال ماركوس -في مؤتمر صحفي عقده قبل اختتام زيارته الحالية إلى الصين- إن الفلبين "تعتبر جزءا مهما من الحفاظ على الأمن الإقليمي بالشراكة مع الأصدقاء مثل اليابان ودول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، اليوم الخميس.

وأجرى ماركوس، الذي تولى منصبه، في يونيو الماضي، أول محادثات شخصية له مع كيشيدا، في سبتمبرالماضي، في نيويورك، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى الزعيمان لفترة وجيزة في كمبوديا، في نوفمبر.

يذكر أن الرئيس الفلبيني قد وصل، أمس الأول الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام؛ تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك