رئيس وزراء كرواتيا يهاجم جشع تجار التجزئة بعد العمل باليورو

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هدد رئيس وزراء كرواتيا بفرض عقوبات على تجار التجزئة ومقدمي الخدمات، لما يقول إنه نهج جشع بتحويل الأسعار إلى اليورو، بعدما اعتمدت البلاد العملة الأوروبية المشتركة بداية هذا العام.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، دعا رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش الشركات إلى عودة أسعار التجزئة إلى مستويات الحادي والثلاثين من ديسمبر.

وقال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار بأكثر من 4ر0%، وهو ما يعادل الأثر التقريبي في استبدال اليورو بالكرون.

وبعدما ذكرت وسائل إعلام أن المتاجر قامت بزيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 20% في بعض الحالات، قال إن الجهات الرقابية والوزارات ستراقب الوضع.

وانضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير الجاري.