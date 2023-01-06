وزير الري يبحث مع السفير الأمريكي بمصر التعاون في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه

سفير بكين بالقاهرة: تنقل الأفراد بين الصين والدول الأخرى سيكون أسهل بعد السيطرة على كورونا