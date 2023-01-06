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مصر
وزير الري يبحث مع السفير الأمريكي بمصر التعاون في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه
سفير بكين بالقاهرة: تنقل الأفراد بين الصين والدول الأخرى سيكون أسهل بعد السيطرة على كورونا
سفير بكين بالقاهرة: نسعى لتعزيز التنمية والتعاون الثنائي بين الصين ومصر خلال الخمس سنوات القادمة
محافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد
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تركيا تضغط على البنوك لتخفيف برنامج لحماية الليرة
الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات الانتخابات
رئيس المكسيك يعتزم طلب دعم بايدن لتعزيز قطاعي الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات
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الوداد يخسر من شباب المحمدية في الدوري المغربي
رضا شحاتة: لن أعلق على التحكيم أمام الزمالك.. ولا ألتفت للاتهامات
رسميا.. بايرن ميونيخ يتعاقد مع دالي بليند
رأي
فن
اليوم.. الموسيقار عمرو سليم يقيم تجربتي عمرو دياب وتامر حسني على قناة الحياة
فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في مسرح 23 يوليو بالمحلة
تاء مربوطة.. معرض للفنانة مروة زكي بمتحف الفنون الجميلة بالأسكندرية
أم النور.. حكاية كورال عمره 50 عاما داخل الكنائس المصرية.. فيديو
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فيديو.. تموين المنيا: الأرز بـ15 جنيها والزيت 48 جنيها للتر
فيديو.. وزير القوى العاملة: توفيق أوضاع العاملين بالمصانع تحت التصفية
فيديو.. وزير القوى العاملة: دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية
حوادث وقضايا
السجن 3 أعوام لمتهمين بضرب وتصوير شخص عاريا وسرقته في الإسكندرية
شاب ينهي حياته بتناول حبة الغلال السامة بالبدرشين
إحالة عامل للطب النفسي بعد تعديه على سيدة في المواصلات بالإسكندرية
أهالي المنيا يشيعون جثمان 2 من ضحايا حريق مصنع بالأردن
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