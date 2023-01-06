تركيا تضغط على البنوك لتخفيف برنامج لحماية الليرة

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي يضغط على البنوك التجارية لتخفيف شروط برنامج الإدخار لحالات الطوارئ تم إعداده لحماية الليرة، بعدما سحب المواطنون النقود من البرنامج، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتم تطبيق برنامج الادخار، الذي يتعهد بتوفير عوائد مضمونة من الدولة على عمليات الإيداع بالليرة تطابق أو تفوق أي انخفاض أمام الدولار الأمريكي، في منتصف أزمة العملة أواخر 2021.

وأصبح البرنامج أداة رئيسية للحكومة لدفع الليرة للاستقرار بعدما فقدت نحو 30% من قيمتها في غضون شهر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء في وقت سابق من اليوم الخميس، بتراجع الليرة التركية بنسبة 0.2% ليصل سعر الدولار الأمريكي 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% مقابل 18.76 اعتبارا من الساعة 12:33 بتوقيت اسطنبول.