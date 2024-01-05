أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية من مسجد جبر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، قافلة دعوية من مسجد جبر بإدارة أوقاف وسط، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط.



وقبل انطلاق القافلة، عقدت مقرأة قرآنية للائمة، ثم ابتهالات دينية، ثم مجلس للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت القافلة لأداء خطبة الجمعة بمسجد إدارة وسط.



وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة بمسجد القصبجي تحت عنوان "الصحة الإنجابية.. بين حق الوالدين وحق الطفل"، وشهد فاعليات مقرأة الجمهور التي عقدت بالمسجد عقب صلاة الجمعة، وأشاد بما رآه من حرص الرواد على حضور المقرأة وتعلم أحكام الكتاب العزيز.



جدير بالذكر أن الشيخ سلامة قد قام بجولة مرورية قبل صلاة الجمعة تفقد خلالها جاهزية المساجد والعاملين بها لاستقبال وفود الرحمن لصلاة الجمعة والأنشطة التى تقام بالمساجد دعويا واجتماعيا، وشدد على استقبال الجمهور بكل احترام وحفاوة، فهم ضيوف الرحمن وشرف لنا خدمة بيوت الرحمن وضيوف الرحمن.



وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل، افتتحت المديرية اليوم مسجد الإخلاص التابع لإدارة أوقاف برج العرب، وقد ألقى خطبة الافتتاح د. حسن عبدالله مدير عام الإدارة، وأدى الائمة خطبة الجمعة مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.