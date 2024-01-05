المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة للجيش الأمريكي في كردستان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها قصفت قاعدة عسكرية أمريكية في إقليم كردستان بالطيران المسيّر، في إطار ما وصفته بالرد على "العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 91 يوما".

وقالت في بيان "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير المحتلة شمال شرقي محافظة أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر".

وجددت المقاومة الإسلامية موقفها "بالاستمرار في دك معاقل العدو".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة بها.

وتجاوز عدد الضربات 115 ضربة إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات والجولان السورية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي وحتى الآن.