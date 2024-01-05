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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى مع منتخب موزمبيق يوم 14 يناير ضمن الجولة الأولى، فيما يلتقي مع منتخب غانا يوم 18 من نفس الشهر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب كاب فيردي يوم 22 يناير.

ويسعى منتخب مصر الذي يعد صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات، للفوز باللقب الحالي بعدما صعد في النسخة الماضية للدور النهائي إلا أنه لم يتوج باللقب بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

ويعتبر منتخب مصر أيضا أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم أفريقيا بواقع 25 مرة، حيث غاب عن 8 نسخ فقط وهم كالتالي: "1965 – 1968 – 1972 – 1978 – 1982 - 2012 - 2013 – 2015".

ويبقى السؤال الأهم ماذا يفعل منتخب مصر في مباراة الافتتاح بأمم أفريقيا منذ النسخة الأولى حتى نسخة 2022؟.

1957.. الفوز على السودان 2-1.

1959.. اكتساح إثيوبيا 4-0.

1962.. الفوز على أوغندا 2-1.

1963.. الفوز على نيجيريا 6-3.

1970.. الفوز على غينيا 4-1.

1974.. الفوز على اوغندا 2-1.

1976.. التعادل مع غينيا 1-1.

1980.. الفوز على كوت ديفوار 2-1.

1984.. الفوز على منتخب الكاميرون 1-0.

1986.. الهزيمة من السنغال 1-0.

1988.. الهزيمة من الكاميرون 1-0.

1990.. الهزيمة من كوت ديفوار 3-0.

1992.. الهزيمة من زامبيا 1-0.

1994.. الفوز على الجابون 4-0.

1996.. الفوز على أنجولا 2-1.

1998.. الفوز على موزمبيق 2-0.

2000.. الفوز على زامبيا 2-0.

2002.. الخسارة من السنغال 1-0.

2004.. الفوز على زيمبابوي 2-1.

2006.. الفوز على ليبيا 3-0.

2008.. الفوز على الكاميرون 4-2.

2010.. الفوز على نيجيريا 3-1.

2017.. التعادل مع مالي 0-0.

2019.. الفوز على زيمبابوي 1-0.

2021.. الهزيمة من نيجيريا 1-0.