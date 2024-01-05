 نيللي تطلق «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها - بوابة الشروق
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نيللي تطلق «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 10:13 ص

احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء نيللي، بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعض اللقطات من عيد ميلاد الفنانة نيللي، قائلة: «اليوم عيد ميلاد أميرة قلوبنا نيللي».

وظهرت نيللي خلال الفيديو وهي تحمل في يدها باقة من الزهور ذات اللون الأبيض والأصفر، حيث قالت إن أول من احتفل بعيد ميلادها هم أولاد أشقائها، وأطلقت «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت نيللي إن يوم عيد ميلادها دائما يكون مختلفا، متابعة: «في اليوم ده بيحصل فرفشة، وبرج الجدي أكثر ما يميزه الصراحة، مبحبش الكذب أبدا».

وتحتفل الفنانة نيللي بعيد ميلادها في مطلع يناير من كل عام، وقام أصدقائها بتقديم "تورتة" عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط أجواء من السعادة.

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