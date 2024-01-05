إزالة في المهد لـ9 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية في مركز سمسطا ببنى سويف

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار المتابعات الميدانية لكل القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تبين من تقارير جهود الوحدات المحلية المنفذة خلال يوم أمس، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي رئيس المركز ، بنشاط مكثف لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق.

تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة والقرى التابعة لتحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي للقرى، أسفرت عن تجميع 110 أطنان من القمامة وتوريدها لمصنع التدوير بكوم أبو راضي، كما شملت الحملة تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة مدحت صلاح، بمتابعة الإجراءات التي تم تنفذها بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب، لإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية طوة، حيث تم الدفع بطاقم فني من الشركة لموقع الكسر، والقيام بأعمال الإصلاح ورفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر، بجانب صيانة 60 كشاف إنارة بدائرة المركز، واستمرار أعمال ترشيد الكهرباء والإنارة بالطرق الرئيسية، فيما تتواصل أعمال النظافة والتجميل بقرى المركز، والتي أسفرت عن نقل 145 طن مخلفات من المحطة الوسيطة لمصنع تدوير القمامة بسمسطا.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، أعمال النظافة والإنارة بمحيط الكنائس بالمدينة والقرى، وذلك ضمن الاستعدادات لاحتفال الأخوة المسيحيين بأعيادهم.

ومن جانب آخر، تم رفع المخلفات بجميع النقاط الثابتة للقمامة وتسوية وتمهيد طريق دشاشة/ دشطوط وطريق الشنطور/ الشيخ خطاب وطريق مازورة/عزبة نصير وطريق بدهل/ بني حلة، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 9 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام المركز