ضبط شاب متهم بالتسبب في وفاة والدته بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شاب؛ متهم بالتسبب في وفاة والدته داخل منزلهما في قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة عجوز في العقد السابع من العمر، داخل منزلها في قرية الصوفية بمركز أولاد صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة نجل السيدة، والذي أفادت التحريات الأولية بأنه كان يتلقى العلاج في عدد من المستشفيات وأنه كان يحاول الخروج يوم الواقعة من المنزل إلا أن والدته كانت تحاول منعه فدفعها نجلها لتصطدم بباب المنزل الحديدي وتسقط أرضًا وقد فارقت الحياة.

تم ضبط الابن المتهم، فيما تم نقل جثة الأم إلى مشرحة مستشفى أولاد صقر المركزي، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.