تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

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جدد الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية، الجمعة، القصف على عدد من القرى في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القصف المدفعي استهدف أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط، فيما شن الطيران غارتين بين بلدتي شيحين ومجدل زون في القطاع الغربي.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب، وتطايرت شظايا الصواريخ على موقع الجيش في المنطقة.

وخلال ساعات صباح اليوم، حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

واشتد القصف المدفعي الإسرائيلي ليل أمس، إذ أطلقت المدفعية الثقيلة قذائف استهدفت أطراف بلدات: الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة، حولا ومارون الراس.

ووسع الجيش الإسرائيلي من جغرافية استهدافاته بالأمس، مستخدما أسلحة أخطر للمرة الأولى، خصوصا القذائف الفوسفورية التي أطلقها على عدد من البلدات الجنوبية.