قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار سلطة الطيران المدني المصرية، الذي صدر الأحد، والقاضي بعدم السماح بدخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم إلى مصر، باستثناء حاملي تأشيرات الإقامة المؤقتة؛ لا يهدف إلى منع دخول الأشقاء السوريين.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة؛ استجابة للوضع الراهن غير المستقر في سوريا، مؤكدًا أنه خطوة هامة تدل على أن مؤسسات مصر تعمل بقدر عال من المسئولية، باعتبارها المنوط بها الحفاظ على الأمن المصري.

وأضاف أن القرار جاء نتيجة لصعوبة التنسيق الأمني مع الجهات السورية المعنية؛ بسبب عدم استقرار النظام السوري وعدم اكتمال عمل الأجهزة الأمنية السورية حتى اللحظة، وانعكاس ذلك على صعوبة التنسيق بين الجانبين.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع تلك الإجراءات، مشددا أنها استثنائية ومؤقتة حتى تستقر الأوضاع، لا سيما في ظل الترحيب المصري الكامل بكل الأشقاء السوريين واستقبال مصر لمليون ونصف سوري خلال سنوات الحرب.

ونوه أن القرار يهدف أيضًا إلى منع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية لبعض غير السوريين؛ كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، بعد انتقال السلطة، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري، ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.