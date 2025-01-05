الزمالك يكتفي بالتعادل مع المصري في الكونفدرالية

اكتفى فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة شوط أول متواضع المستوى لم يعرف أي فرص حقيقية من الفريقين، ليتحسن الأداء في الشوط الثاني الذي كانت بدايته أفضل للمصري، قبل أن تتحول دفة الأمور لصالح الزمالك.

بهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما وصل المصري للنقطة 5 ويظل في الوصافة أيضا، علما بأن إنيمبا النيجيري كان قد فاز على بلاك بولز بطل موزمبيق ليصبح رصيد كلاهما 4 نقاط.

بداية حماسية

بداية المباراة جاءت سريعة تخطى فيها الفريقان دقائق جس النبض، لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين.

بمرور الوقت بات الزمالك أكثر سيطرة، واقترب من مرمى المصري، وفي الدقيقة 10 طالب لاعبوه بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، لكن الحلو بن إبراهيم الحكم الجزائري أشار باستمرار اللعب.

وحصل الفريق الأسود على أكثر من ضربة حرة وركنية خلال أول ربع ساعة لكن لم يستفد منها.

بمرور الوقت هدأ إيقاع اللعب، قبل أن تبدأ محاولات مصراوية على مرمى عواد، أبرزها انطلاقة من التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 28 ليمر من حسام عبدالمجيد الذي يقوم بإعاقته ويحصل على بطاقة صفراء، هي الثانية في المباراة بعد الأولى التي حصل عليها كريم العراقي من المصري.

ثم كاد صلاح محسن أن ينفرد بالمرمى في الدقيقة 33، لكنه فشل في السيطرة على الكرة.

الشوط الثاني

بدأ المصري بأفضلية من حيث المبادرة الإيجابية، حيث هدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأبيض بتسديدة في الدقيقة 59 بتسديدة مرت بجوار القائم.

دفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بناصر منسي في الدقيقة 60، على حساب حسام اشرف، بينما دفع علي ماهر مدرب المصري بكريم بامبو بديلا لأحمد القرموطي.

وكاد البديل بامبو أن يزعج مرمى عواد بمحاولة من تمريرة صلاح محسن لكنه مرر عرضية غير متقنة في الدقيقة 64.

وعلى غير عادته دفع جروس بتبديل جديد حيث شارك البولندي ميشالاك بديلاً لمصطفى شلبي في الدقيقة 68.

وكاد البولندي أن يصنع هدفاً فور مشاركته بعرضية لزيزو لكن ضاعت خطورة الهجمة بالتغطية الدفاعية من المصري في الدقيقة 70.

ورد علي ماهر بمشاركة محمد الشامي بدلا من فخر الدين بن يوسف، وسمير فكري بدلاً من محمود حمادة في الدقيقة 74.

أهدر الزمالك فرصة محققة في الدقيقة 80، عن طريق مرتدة سريعة وتمريرة من ميشالاك إلى عبدالله السعيد الذي سدد وتجاوزت الحارس لتنشق الأرض عن المدافع خالد صبحي الذي أبعدها.

حصل المصري على ضربة حرة بحدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 82، لكن لم تستغل بالشكل الأمثل.

وشارك محمد مخلوف بديلا لخالد الغندور وبابا بادجي على حساب صلاح محسن في الدقيقة 87.

ضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف وخطف الفوز، لكن دون أن تسفر عن جديد ليحسم التعادل اللقاء.