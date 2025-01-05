استشهاد ضابط فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ضابط فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر أمنية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في استشهاد حسن ربايعة "40 عاما" من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلا فيها؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

وبعد ذلك، أوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان ربايعة إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها رسميا باستشهاد ربايعة واحتجاز جثمانه لدى الجيش الإسرائيلي.