 استشهاد ضابط فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأحد 5 يناير 2025 4:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استشهاد ضابط فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 4:39 م

استشهد ضابط فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر أمنية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في استشهاد حسن ربايعة "40 عاما" من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلا فيها؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

وبعد ذلك، أوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان ربايعة إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها رسميا باستشهاد ربايعة واحتجاز جثمانه لدى الجيش الإسرائيلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك