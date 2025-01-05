إخماد حريق التهم محلاً لبيع المفروشات في الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء السبت، حريقًا نشب في محل لتجارة المفروشات والسجاد، كائن في شارع نوبار، منطقة المنشية الصغرى، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق ضخم في منطقة المنشية الصغرى، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، برفقة الحماية المدنية، والإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، بعد وضع سياج تأميني في محيط المحل، وقطع المرافق عنه.

ووفقا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة والفحص الأولي أن أسباب اندلاع الحريق قد يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.