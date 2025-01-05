أوكرانيا تعلن إسقاط 61 طائرة مسيرة روسية

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أعلنت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 61 من أصل 103 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام اليوم، إنه تم إسقاط 61 طائرة مسيرة فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وكييف وتشرنيجوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وجيتومير وخميلنيتسكي.

وأضاف البيان، أن 42 طائرة مسيرة خداعية انحرفت عن مسارها وسقطت على الأرض مشيرا إلى أن أضرارا لحقت بالعديد من المنازل نتيجة حطام الطائرات المسيرة في منطقة خاركيف.

وذكر البيان، أن الهجوم تم صده بواسطة وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية الأوكرانية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما منذ فبراير 2022.