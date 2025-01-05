ترامب يظهر مع رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني في ناديه بولاية فلوريدا

ظهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت برفقة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، التي كانت تزور ناديه في مار ايه لاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتأتي زيارة ميلوني بعد زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي كان أول زعيم عالمي يلتقي ترامب في منتجع مار ايه لاجو بعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما سافر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى فلوريدا للقاء الرئيس المنتخب.

وظهر ترامب في عرض فيلم وثائقي يتناول التحديات التي يواجهها بعض المحامين من تيار المحافظين في النظام القضائي.

وقال ترامب للجمهور مع ميلوني: "هذا أمر مثير للغاية".

وأضاف:"أنا هنا مع امرأة رائعة، رئيسة وزراء إيطاليا. لقد أحدثت بالفعل ضجة كبيرة في أوروبا ، وكل من حولها، ونحن فقط نتناول العشاء معا الليلة".

تأتي زيارة ميلوني بعد أن تم احتجاز الصحفية الإيطالية تشيشليا سالا من قبل الشرطة الإيرانية أثناء تغطيتها للأحداث في طهران الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى روما للقاء ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، اعتبارا من يوم الخميس. وقال البيت الأبيض إن اللقاء مع ميلوني سيسلط الضوء على "قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيطاليا" كما سيشكر بايدن رئيسة الوزراء "على قيادتها القوية لمجموعة السبع خلال العام الماضي".