قال أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفارس الأبيض والمصري، غابت عنها الفرص للفريقين، وهو ما يوضح رغبتهما في عدم الهزيمة، خاصة وأن كلا الفريقين قريب من التأهل للدور المقبل بكأس الكونفدرالية.

أضاف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك كان يسيطر على الكرة دون خطورة هجومية، بينما المصري كان يركز دفاعيًا، ما يؤكد أن نتيجة التعادل السلبي كانت عادلة.

وأوضح أن الزمالك ظهر بأداء سريع بالكرة، مع التماسك الدفاعي على عكس المباريات السابقة، الأمر الذي يشير إلى الإيجابيات التي ظهرت على الأبيض تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، باستثناء النتيجة.

أشار عبد الحليم:" جروس لديه القدرة للتطوير في ظل امتلاكه لاعبين مميزين، وزيزو يعيش حالة من التردد بالتزامن مع أزمة التجديد، الأمر الذي يضعف تركيزه قبل المباريات ويؤثر عليه سلبًا في المباريات".

واختتم تصريحاته، بأنه يشفق على زيزو بسبب أزمة التجديد التي عندما ستنتهي سيعود اللاعب لتألقه من جديد، بينما عدم الاعتماد على سيف الجزيري أمر طبيعي، في ظل أزمته المالية مع نادي الزمالك، متمنيًا تعافي ناصر ماهر وأحمد حمدي للعودة إلى تشكيل الفريق، نظرًا لأهميتهما الكبيرة، فضلًا عن حاجة الفريق لتدعيمات في بعض المراكز بالتحديد مركز المهاجم.