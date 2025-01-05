5 شهداء وعدد من المصابين بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مساء الأحد، بوقوع 5 شهداء وعدد من المصابين بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

#عاجل | 5 شهداء وعدد من المصابين بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/PxmIXpJmIL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 5, 2025

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ457 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و805 شهداء، و109 آلاف و64 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اإليهم.