الحصر العددي لدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا يظهر تفوق علاء قدري

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس، محافظة المنيا، التي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق علاء علي قدري (مستقل)، حيث حصل على 31,085 صوتًا، مقابل أشرف عبد العزيز أبو المكارم (مستقل) الذي حصل على 26,095 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 264,805 مواطنين، أدلى منهم بصوته 60,560 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 57,180 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3,385 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين. أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.