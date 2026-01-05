تفوق أبو عقرب ورشوان بانتخابات الدائرة الرابعة بابوتيج في أسيوط

أعلن المستشار فتحي الغول، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها أبوتيج، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهرت المؤشرات الأولية، وفقًا للحصر العددي، فوز المستقلين عمران عثمان موسى، المعروف باسم عمران أبو عقرب، بإجمالي 46,456 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان، المعروف باسم محمد رشوان، بإجمالي 46,057 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 450,743 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 92,161 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 86,358 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة أُلغيت نتائجها من الجولة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلهم في الدورة القادمة، وسط تسهيلات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.