اليمن وكندا يبحثان العلاقات الثنائية وإمكانية إنشاء مجموعة صداقة برلمانية

بحث السفير اليمني في أوتاوا جمال السلال مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي بروس ستانتون، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وخاصة البرلمانية منها، وإمكانية إنشاء مجموعة صداقة برلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري الأخير للحوثيين في عدة جبهات، والذي لا يخدم عملية السلام.

وأشار السفير اليمني إلى وصول أول رحلة تقل الحالات الحرجة للعلاج في الأردن من مطار صنعاء، وذلك بعد فتحه للحالات الإنسانية، تجسيدا للقرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.

ومن جهته، أعرب المسؤول الكندي عن أسفه لهذا التصعيد الذي لا يخدم عملية السلام، مؤكدا دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص في التوصل إلى سلام مستدام ينهي معاناة الشعب اليمني.. ورحب بفكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية يمنية كندية.