قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، إن أكثر ما يسعده هو كتابة الروايات بغض النظر عن ما يلي ذلك، معقبًا: «الرواية بتبقى سلعة، فبيبقى مليش علاقة بحاجة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن يستمتع بالكتابة فقط، ويترك نجاحها على الله والجمهور، موضحًا أنه لا يتفاعل كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن روايتي «أداجيو» و«طيور العنبر» هما الأقرب لقلبه، مضيفًا أنه توقع أن يعجب الناس برواية «أدايجو» ولكن ليس إلى الحد الذي وصلت له عند الناس من الإعجاب.

وأشار إلى المجهود الذي بذله لكتابة رواية «أداجيو» خاصة وأنه كان يزور أماكن حدثت بها الحرب العالمية فضلًا عن دراسته للتاريخ هذه المرحلة واطلاعه على الكتب والجرائد في الحقبة الزمنية التي تناولتها الرواية.

