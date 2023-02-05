محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات إدارية رصدتها لجان المتابعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وكشف عن متابعة الأداء في الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، ولجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية دشطوط في سمسطا، ومجلس قروي قمن العروس في الواسطى، في عدد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة (سعيد فاروق، وطه سلامة، ومحمد رمضان، ومحمد ربيع).

وأشار إلى المرور على الوحدة الصحية بدشطوط؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وأدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وأسفر عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا حتى بعد انتهاء وقت التوقيع، ووجود أجهزة غير مستعملة بمعمل التحاليل بالوحدة، ونقص بعض أدوات عيادة الأسنان، ووجود مستلزمات وأدوات طبية بسكن التمريض، وغير موجودة بمخزن الوحدة، وعدم توافر سجل تسجيل المنصرف اليومي بالصيدلية والاعتماد على كشكول غير مسلسل بالطبع.

وتبين في أثناء المرور على مجلس قروي قمن العروس، وجود حالات غياب وترك عمل، وعدم استخراج نموذج 10 للحالات التي سدادت كامل قيمة التصالح.

وبالاطلاع على سجلات خط السير وأوامر تشغيل المركبات بالحملة الميكانيكية، اتضح عدم تسليم خطوط السير لقائدي السيارات؛ مما يؤثر على تحديد جهة المعدات وتعذر الرقابة وتعرضها للمخالفات المرورية، وعدم تسجيل قراءة عداد حركة السيارات قبل خروجها.

ومن جهته، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل، وسحب الأجهزة غير المستخدمة بمعمل التحاليل للاستفادة بها في وحدات أخرى، وتوفير الأدوات اللازمة لعيادة الأسنان بالوحدة الصحية، والتحقيق وتحديد المسؤولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أدوات طبية وأجهزة في غير أماكنها المخصصة لها، وتكليف قسم الصيدلة بالمديرية لمراجعة الصيدلية بوحدة دشطوط الصحية والعمل على تلافي الملاحظات.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الواسطى باستيفاء حالات الغياب وترك العمل، وإعطاء أهمية أكبر لملف التصالح، ومتابعة محاضر البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحاضر التي لم يتم التصالح فيها، والتحقيق وتحديد المسئولية في عدم تسليم خطوط السير، وأمر التشغيل لسائقي المركبات والمعدات وتسجيل قراءة العدادات، والتحقيق مع مسؤول سجل الحضور والانصراف لترك السجل مفتوحًا للتوقيع بعد مواعيد الحضور، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة.