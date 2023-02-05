أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن حكام مباراة الأهلي وريال مدريد، والتي ستقام الأربعاء المقبل، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يدير هذه المباراة طاقم تحكيم أوروجوياني بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه الحكم نيكولاس تاران كمساعد أول، ومارتين سوبي مساعد ثاني، وسيكون إيفان بارتون حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو الحكم الإسباني خوان مارتينيز، ويعاونه المغربي رضوان جيد، ويتواجد الحكم الجزائري موكران جوريرا، لاحتساب حالات التسلل ويعاونه جيروم بريسارد.

الأهلي حقق الفوز في الدور الأول أمام أوكلاند بثلاثية نظيفة، فيما انتصر على سياتل الأمريكي بنتيجة 1-0، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد "بطل أوروبا".