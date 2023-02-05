مصرع امرأة وطفل في حادث غرق قارب قرب جزيرة ليروس اليونانية

لقي مهاجران على الأقل مصرعهما، جراء حادث غرق قارب مطاطي قرب جزيرة ليروس اليونانية، اليوم الأحد، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام يونانية.

وأفاد موقع «Greek Reporter»، اليوم الأحد، باستمرار عملية الوصول والإنقاذ للمفقودين، مشيرًا إلى أن خفر السواحل اليوناني، أنقذ 41 مهاجرًا ولاجئًا، حتى الآن.

ولفت إلى نقل المهاجرين الذين عثر عليهم، إلى مركز تحديد الهوية في الجزيرة.

ولم يحدد الموقع عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث باستخدام 3 سفن لخفر السواحل، وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى عناصر ضباط الشرطة على الأرض.

وتعد اليونان، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، أفادتهم بشأن معلومات أولية عن غرق قارب مطاطي قرب جزيرة ليروس اليونانية.

وأضاف: «بالرغم من سوء الحالة الجوية في منطقة الغرق، الا أن خفر السواحل اليوناني عثر على جثة امرأة على الشاطئ، وتوفي طفل صغير بعد محاولة إنعاشه، سفارتنا في اليونان تتابع هذه المأساة مع الجهات اليونانية المختصة؛ لمعرفة إن كان على متن هذا القارب مواطنين فلسطينيين أم لا، خاصة وأن جنسياتهم حتى الآن غير معروفة».