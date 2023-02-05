حل الإعلاميين شريف مدكور، ولينا شاكر؛ ضيوفا علي الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دي إم سي» والمذاع عبر قناة «دي إم سي»، واستعرضا خلال اللقاء؛ تجربة إصابتهم بمرض السرطان والشفاء منه.

وقال الإعلامي شريف مدكور، إنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بصدر رحب، وكان على يقين من الشفاء والعودة للحياة مجددًا،، لافتا إلى تعرضه لبعض الأزمات الصحية عقب تلقي جرعات العلاج الكيماوي؛ لكنها لم تكن متعلقة بالمرض.

وتابع: «استقبلت جلسات العلاج الكيماوي ببساطة، إلى أن تلقيت خبر إصابة زميلتي لينا شاكر بنفس المرض»، مشيرا إلى مساندتها له خلال تلك رحلة العلاج، التي تضمنت إجراء جراحة، وتلقي 8 جلسات من العلاج الكيماوي، مؤكدا أن «لينا»؛ تمثل بالنسبة إليه الأخت.

وتحدثت الإعلامية لينا شاكر؛ عن إصابة «مدكور»، قائلة إنها لم تستعب خبر المرض؛ نظرًا لخبرتها مع والدتها في نفس الحالة؛ وحجم المعاناة الهائل الذي شهدته.

وأضافت: «شجعته في البداية وشددت على أزره، لكنني كنت مفزوعة من داخلي، وعندما أصبت أنا كذلك لم أصدق وشعرت بالحزن يوم وأكثر، ثم تقبلت الموضوع من منطلق أنني لست أفضل من والدتي وأصدقائي أو أي إنسان يمرض»، مؤكدة أن الله تعالى منحها القوة والعزيمة في تجربتها السابقة مع والدتها وصديقها شريف مدكور.

وتابعت: «تلقيت من شريف رسائل دعم صبيحة إجراء الجراحة، وعندما اتصلت به رفض الرد على اتصالي، ليعقبها برسالة تشير إلى عدم استطاعته الرد، وعقب الخروج من غرفة العمليات ونجاح الجراحة؛ استمر في البكاء بشكل متواصل».