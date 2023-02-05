عمرو أديب عن جدل دبابات الغرب لأوكرانيا: ترفة الحرب غير الرشيدة

وصف الإعلامي عمرو أديب، جدل الدبابات التي يدعم بها الغرب أوكرانيا في الحرب المستمرة مع روسيا، بأنه "ترفة الحرب غير الرشيدة".

وقصة هذه الدبابات تعود إلى أن الغرب قرر دعم أوكرانيا بالدبابات في إطار دعم كييف ضد موسكو، لكن اللافت أن الغرب طالب أوكرانيا بعدم توجيه ضربات بهذه الدبابات إلى روسيا، في مسألة جدلية تثير تساؤلات عن كيفية استخدامها، إذ تعتبر روسيا المناطق التي تسيطر عليها بأنها تابعة لها.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "الغرب أعلن دعم أوكرانيا بالدبابات لكنهم طالبوا كييف بعدم استخدامها في ضرب روسيا.. اللي هو إزاي بقى.. الناس هناك بتفكر طاب هنعمل ايه في الدبابات دي".

وأضاف أن الدبابات لن تحسم الحرب لكنها تطيل أمدها، في تلويح بأن الدعم الغربي لأوكرانيا سببٌ رئيسٌ في استمرار الحرب التي تُكمل عامها الأول في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

ورأى أديب، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا غير رشيدة، مشيرا إلى أن الغرب بدأ يتحدث عن دعم أوكرانيا بالمقاتلات وهو ما قوبل بتهديد روسي بتحويل أوكرانيا إلى رماد.

ونوه بأن الحرب المستمرة على هذا النحو الخطير خلّفت وراءها أزمة عالمية، لكن أطراف الحرب يتجاهلون هذا الوضع، قائلا عنهم: "هؤلاء يعيشون في كوكب آخر".