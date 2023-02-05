مصرع شخصين وإصابة 9 أخرين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي الإسكندرية

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 9 آخرين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.