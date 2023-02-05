أعرب الفنان سامح الصريطي، عن سعادته بأداء الأهلي في كاس العالم للأندية، قائلا: "الأهلي نادي شرف مصر كلها وكان ثابت أمام سياتل ويطمئننا على أرض الملعب، وما فعله إضافة للكرة المصرية وعمل أداء عالي جدا وربنا يوفق أمام ريال مدريد".

وأوضح "الصريطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الأهلي كان ثباتا في اللعب ولم يؤجل الهدف ولكن المسألة كان فيها توازن ما بين الدفاع وانتظار الفرصة المناسبة، مضيفا: "لما لقينا الماتش ممكن يفلت حصل التغيير الهجومي والوقت كان يحتم بأسلوب اللعب الاخير".

وأكد دعمه للأهلي بشكل كامل أمام ريال مدريد متابعا: "الأهلي يبذل ما عليه ومش بيلعب في الملعب بس ولكن في مؤسسة وإدارة كاملة وجهاز فني ومساندة الأهالي في المغرب"، موجها رسالة لمحمود الخطيب: "انظر للأمام ولا تلتفت لأي صغائر وأنت نموذج للقائد.

جدير بالذكرأن مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من مونديال الأندية تقام على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية متقنة من خارج منطقة الجزاء، تسكن الشباك؛ ليستعد المارد الأحمر لملاقاة ريال مدريد الإسباني.