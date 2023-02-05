أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 131 ألفا و290 جنديا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضي، إلى 131 ألفا و290 جنديا، من بينهم 700 جنديا قتلوا خلال أمس السبت.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.



وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمرت 3220 دبابة و6405 مركبات قتالية مدرعة و2226 من أنظمة المدفعية، و460 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و227 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم تدمير 294 طائرة و284 مروحية، و18 سفينة حربية، و1958 طائرة مسيرة، و796 صاروخ كروز، و5 آلاف و91 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة وزورق، و203 من وحدات المعدات الخاصة.



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