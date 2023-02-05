الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة موريتانيا وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.



وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - خلال كلمتها أمام الاجتماع- إن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل أولويات العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، ويأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية.



وأضافت : "وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الـ32، الذي سوف يتضمن عدد من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسات الاجتماعية والتنموية في مرحلة التعافي من جائحة كورونا".



وتابعت أن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية يشكل موضوعات هامة في ذات الإطار، ذلك فضلاً عن التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2022، والذي شكلت دولة قطر من خلاله نموذجاً دولياً غير مسبوق منذ تاريخ بدء هذه البطولة الدولية الهامة، والتي تُعد من الأكثر عدداً من ناحية المشاركة عن باقي البطولات الدولية، وكانت هذه الدورة أيضاً الأكثر اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة والأكثر توظيفاً.