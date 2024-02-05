الشرطة الأسترالية تضبط 139 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة داخل حافلات

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أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين القبض على رجلين في أديلايد بعد ضبط نحو 139 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة داخل شحنة من الحافلات الفاخرة.

وتم العثور على المخدرات في أواخر يناير الماضي على متن أربع حافلات فاخرة، وهي جزء من شحنة دولية مكونة من 13 حافلة متجهة إلى أديلايد عبر بيرث.

وقالت الشرطة الأسترالية إنه يزعم أن الرجلين، 22 عاما و 19 عاما، اقتحما الحافلات بمجرد وصولها إلى أديلايد واستعادا الشحنة.

وقدرت الشرطة قيمة المخدرات بنحو 45 مليون دولار أسترالي (2ر29 مليون دولار أمريكي).

ويواجه الرجلان تهمة محاولة حيازة كمية من الكوكايين بغرض الإتجار. وتصل العقوبة القصوى في حال الادانة إلى السجن مدى الحياة.

وقال أندرو داوسون، رئيس قوات الحدود الأسترالية: "يجري ضبط شحنات الكوكايين على حدود البلاد بمستويات غير مسبوقة في الوقت الذي تواجه فيه أستراليا طفرة عالمية في الاتجار".

وتابع "أن عصابات الجريمة المنظمة تواصل جهودها لإغراق شواطئنا بالكوكايين ودافعها الوحيد بكل وضوح وبساطة هو الجشع والربح".