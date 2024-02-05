انطلاق فعاليات ملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، ضمن مشروع "أهل مصر" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 13 من فبراير الجاري بمحافظة الوادي الجديد.

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إن فعاليات الملتقى الخامس عشر لفنون وثقافة الفتاة والمرأة، انطلقت اليوم الإثنين، بمشاركة فتيات المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وأكدت استضافة ومشاركة نحو 180 سيدة وفتاة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، ومناطق حلايب وشلاتين، وأبو رماد من محافظة البحر الأحمر، ومنطقة الأسمرات بالقاهرة؛ بهدف تطوير مهاراتهن وقدراتهن في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية.

وقالت إن فعاليات الملتقى تشمل إقامة ورش عمل وحلقات نقاشية التي تخص قضايا المرأة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتنفيذ أمسيات شعرية وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وتنفيذ ورش لاكتشاف المواهب والألعاب الشعبية وحفلات السمر.

وأشارت إلى تنفيذ زيارات لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية بمراكز المحافظة، وتنفيذ معرض فني موسع في ختام الملتقى يضم المشغولات الفنية اليدوية من المشاركات بالملتقى الذي يستهدف إتاحة وسائل التواصل بين الفتيات والسيدات من المحافظات المتعددة، وتعظيم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، واستثمار القوى الناعمة، في بناء إنسان قادر على بناء المجتمع وبرنامج "أهل مصر" ساهم في بذل المزيد من الجهد؛ لتكثيف الأنشطة والفعاليات الداعمة لاكتشاف قدرات ومواهب أبناء المحافظات الحدودية، في المجالات الثقافية والفنية المتعددة، وتنظيم الورش التفاعلية والتدريبية بشكل دائم ومستمر للعمل على صقل قدراته.