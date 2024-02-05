وزير خارجية البحرين يثني على جهود السعودية لدعم القضية الفلسطينية

ترأّس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ونظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، انه "تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال المجلس، والتحديثات على مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عنه، وبحث أوجه التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي نهاية الاجتماع وقع رئيسا اللجنة التحضيرية في الجانبين محضر الاجتماع الثاني للجنة".

وأثنى وزير الخارجية البحريني على الجهود المخلصة التي تقوم بها السعودية لتوحيد الجهود العربية والإسلامية في دعم قضية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في قطاع غزة، ومساعيها الخيرة في استضافة القمم العربية مع التكتلات والتجمعات الدولية لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.