انفجار يعلق العمل داخل حقل نفطي في إقليم كردستان العراق

أفاد مصدر أمني عراقي وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل حقل "سرسنك" النفطي في ناحية "جمانكي" التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق .

وأعلنت شركة النفط الأمريكية العاملة بالحقل- في بيان أوردته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية- أن انفجارا، لم تُحدد طبيعته، وقع صباحا داخل حقل "سرسنك" مما أدى الى تعليق العمل فيه، مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح، لكنه تسبب في أضرار مادية، مشيرا الى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أفادت أمس الاثنين بتعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غربي محافظة أربيل- عاصمة إقليم كردستان العراق- لاستهداف بطائرتين مسيّرتين.

وذكرت العمليات المشتركة أنه مساء أمس تعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غربي محافظة أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين ( درون ) مجهولتي المصدر، دون تسجيل خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية."

وأضافت أن "التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء".



