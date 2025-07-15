كوريا الجنوبية: توقعات بهطول أمطار غزيرة على مستوى البلاد

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع هطول أمطار موسمية في منطقة تشونجتشونج والأجزاء الجنوبية من مقاطعتي كيونجي وجانجوون، مع هطول أمطار كل ساعة بما يصل إلى 50 ملليمترا، خلال الفترة بين مساء يوم غد الأربعاء وصباح بعد غد الخميس.

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، بأنه من المتوقع أن يصل الحد الأقصى لهطول الأمطار على منطقتي العاصمة وتشونجتشونج إلى 150 ملليمترا في حتى بعد غد الخميس، مع تساقط ما يصل إلى 100 ملليمتر من الأمطار في مقاطعتي كانجوون وجولا الشمالية ، وما يصل إلى 80 ملليمترا في بوسان وأولسان ومنطقة كيونجسانج.

ومن المرجح أن يؤثر هطول الأمطار على جزيرة جيجو السياحية في جنوب البلاد، وعلى المناطق الأخرى الواقعة جنوبي البلاد، بداية من ظهر بعد غد الخميس.